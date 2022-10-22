السبت 22 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان وسلفاكير يؤكدان عمق العلاقات الثنائية بين الخرطوم وجوبا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية بالسودان ودولة جنوب السودان، وموقف تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأكد سلفاكير خلال الرسالة زيارته للسودان في أقرب وقت ممكن، بحسب بيان مجلس السيادة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

وأثنى البرهان، لدى لقائه اليوم مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، الذي سلمه الرسالة على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار بالسودان.

وأكد البرهان حرصهم التام على تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بجوبا واستكمال ملف الترتيبات الأمنية.

وأمن رئيس مجلس السيادة على ضرورة مباشرة اللجان الخاصة بحل قضايا منطقة أبيي لأعمالها لبسط الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في المنطقة.

وأوضح توت قلواك، في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث التطورات السياسية بالسودان وجنوب السودان مشيراً إلى أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على سير تنفيذ الاتفاق الجنوبي الجنوبي باعتبار أن السودان ضامناً للاتفاق.

وأكد دعم دولة جنوب السودان للحل السوداني السوداني، مشيراً إلى حرص الرئيس سلفاكير على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي لحل القضية من الداخل  لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية بالسودان.

وقال توت "إن المصير المشترك لشعبي البلدين يحتم على حكومتيهما التنسيق والتعاون في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وجدد البرهان، حرص دولة الجنوب على الجلوس مع كافة القوى السياسية السودانية  للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف. 

السودان اتفاق سلام جنوب السودان البرهان جنوب السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

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