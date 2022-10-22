حزب الجيل معلقا على قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار: الرئيس السيسي يراعي مصلحة المواطن دائما

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قرار تثبيت سعر بيع البنزين والسولار يؤكد أن القيادة السياسية تراعي ظروف المواطن وتعمل على التخفيف عنه.

وأشار في تصريحات له، إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يواجه فيه العالم رفع الأسعار، ما يؤكد أن الدولة المصرية والرئيس السيسي يراعي مصلحة المواطن في المقام الأول.

ولفت إلى أن القرار سوف يؤدي إلى الحد من موجه الغلاء مطالبًا بالمزيد من الرقابة على السوق لمنع جشع التجار.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية قد اجتمعت لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير، المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي.

وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وبعد مراجعة سعر الصرف، قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.