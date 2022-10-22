7 أشياء لا تدركها يمكن أن تضعف جهازك المناعي

يمكن أن يجعل الشخص وظيفة جهاز المناعة لديه سيئة دون أن يدرك ذلك، لكن الخبر السار هو أنه بمجرد معرفة عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، يمكنك البدء في إجراء بعض التغييرات للمساعدة في حماية نظام المناعة لديك.

ووفقًا لموقع "metro" نرصد هذه الأمور خلال سطور.

أنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم

النوم مهم لعدة أسباب ولكن هناك شيء واحد لا يفكر فيه الناس بشكل كافٍ وهو أن الحصول على قسط من الراحة يمكن أن يجعلك أقل عرضه للأمراض.

التوتر الزائد

تقول ليزلي وايت، صيدلانية :"يمكن أن يؤدي التعرض للكثير من التوتر على مدى فترة طويلة من الزمن إلى الشعور بالإرهاق الجسدي والعقلي والعاطفي، مما يكون له تأثير سلبي على جهاز المناعة مما يعني أنك قد تصبح أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

"إذا كنت تعاني من ضغوط مستمرة وتؤثر على شعورك، فمن المهم التحدث إلى شخص مثل طبيبك العام."

التدخين

لا نحتاج أن نخبرك أن التدخين مضر لك، أنت تعرف هذا، ولكن إذا كنت تتساءل عن سبب شعورك باستمرار بالطقس، فاعتبر ذلك بمثابة تنبيه للتخلي أخيرًا عن عادة السجائر.

تقول ليزلي:"يضر التدخين برئتيك ويضعف أيضًا جهاز المناعة لديك، مما يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد. أنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر حدة ونتائج أسوأ.

"الإقلاع عن التدخين هو أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل صحتك العامة."

عدم المعاناة بصحتك العقلية

تقول ليزلي: "تظهر بعض الأبحاث أن ضعف الصحة العقلية ومشكلات أخرى مثل الوحدة قد تؤثر على جهاز المناعة لدينا، مرة أخرى، إذا كانت تؤثر عليك أو على شخص تعرفه، فمن المهم التحدث إلى شخص ما والحصول على بعض المساعدة.

تناول الأطعمة المصنعة

كافة الأطعمة المصنعة من الشيبسي والمشروبات الغازية لكن تأكد من أنهم لا يشكلون الجزء الأكبر من نظامك الغذائي ، من فضلك - خاصة إذا كنت تريد التوقف عن الإصابة بالأمراض، فعدم تناول نظام غذائي صحي متنوع يتضمن الكثير من الفاكهة والخضروات يعرضك لهذا.

مارس الرياضة

تقول ليزلي: "إن التمتع باللياقة البدنية يزيد من لياقتك المناعية أيضًا، أهدف إلى أن تكون نشطًا كل يوم وكلما بذلت أكثر كلما شعرت بشكل أفضل ولا تبالغ.

شرب الكثير من الماء

تشرح ليزلي: “عندما لا يحتوي جسمك على سوائل كافية، لا يمكنه العمل بشكل صحيح، يساعد الماء على توصيل العناصر الغذائية والمعادن لخلاياك، ويساعد في الحفاظ على رطوبة أنفك وفمك وحلقك مما يساعد على منع المرض (يعمل المخاط واللعاب كحاجز وقائي”.