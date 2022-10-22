ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها فى شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، مقيمين دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لممارستهما نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما 4 فروش من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفان محمولان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لممارسة نشاطهما الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن رجال مكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط كل من "أ م س"، 23 سنة، عاطل، و"س ص س"، 25 سنة، عاطل، مقيمين دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهما 4 فروش من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرّا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.