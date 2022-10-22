إصابة 4 مواطنين فى حادث دراجتين بخاريتين بالشرقية

وقع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام الصوالح طريق الصالحية اتجاه القنطرة بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 4 مواطنين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات الأولية عن وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام الصوالح طريق الصالحية اتجاه القنطرة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.