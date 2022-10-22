السبت 22 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 20 شخصا ضبط بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين
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أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 20 شخصا 4 أيام على ذمة التحقيقات، في ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 20 متهمًا لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2149 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية ،  وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

جهات التحقيق بالقليوبية حبس 20 عاطل مواد مخدرة المعمل الجنائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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حبس 20 شخصا ضبط بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

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