حبس 20 شخصا ضبط بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 20 شخصا 4 أيام على ذمة التحقيقات، في ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 20 متهمًا لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2149 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية ، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.