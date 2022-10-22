السبت 22 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات فى وفاة عامل بمحافظة الشرقية: الأرجح أزمة قلبية

جثة
جثة
ads

وجد أهالى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية شخصًا بالعقد الخامس من عمره، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه رجح أن يكون سبب الوفاة أزمة قلبية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزى.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول عامل مقيم قرية أولاد فضل، جثة هامدة.

وكشفت التحريات الأولية بلاغًا من الأهالى إلى مركز شرطة أبوكبير بالعثور على عامل، وبالانتقال والفحص تبين عدم العثور على إصابات ظاهرية فى الجثمان، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، رجح أن يكون سبب الوفاة نتيجة أزمة قلبية، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدًا، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6662 إدارى أبوكبير.

وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة بأبوكبير، لمباشرة التحقيقات وإصدار قرارها بشأن التصريح بالدفن.

مركز أبوكبير محافظة الشرقية جثة هامدة أزمة قلبية اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

موعد بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

الأهلى يعسكر فى «العين» قبل مواجهة الزمالك على كأس السوبر

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية

حبس المتهمين بسرقة صاحب مكتب مقاولات بمدينة 6 أكتوبر

النمسا تطالب بتعزيز التضامن بين الاتحاد الأوروبى ودول البلقان فى أمن الطاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «1-2»

صفاء النجار

نكبة ازدراء الإنسان

سارة شريف

اللعب بالأرقام.. التفوق الديموغرافى

د. بهي الدين مرسي

الإدراك الإنسانى

ماجد حبته

إغراق إيلات

محمد عبدالعزيز

شكرًا دكتور شاكر

محمد المعتصم

هنا القاهرة

فهمي عبدالسلام

لويس عوض يحكى اللحظات الفاصلة فى حياة طه حسين

صور

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى

«عرين الأُسود».. «الدستور» تكشف أسرار أخطر «مجموعات المواجهة» فى الضفة الغربية

البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف الحصار الإسرائيلى لنابلس