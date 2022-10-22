التحريات فى وفاة عامل بمحافظة الشرقية: الأرجح أزمة قلبية

وجد أهالى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية شخصًا بالعقد الخامس من عمره، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه رجح أن يكون سبب الوفاة أزمة قلبية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزى.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول عامل مقيم قرية أولاد فضل، جثة هامدة.

وكشفت التحريات الأولية بلاغًا من الأهالى إلى مركز شرطة أبوكبير بالعثور على عامل، وبالانتقال والفحص تبين عدم العثور على إصابات ظاهرية فى الجثمان، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، رجح أن يكون سبب الوفاة نتيجة أزمة قلبية، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدًا، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6662 إدارى أبوكبير.

وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة بأبوكبير، لمباشرة التحقيقات وإصدار قرارها بشأن التصريح بالدفن.