اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» في الدقهلية

تعقد الدائرة الثالثة جنايات الزقازيق اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين باستدراج سائق "توكتوك" من مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وقتله بديرب نجم بمحافظة الشرقية، وسرقة المركبة خاصته وهاتفه المحمول والمعروفة إعلاميا بـ"شهيد لقمة العيش".

وترجع القضية إلى شهر يونيو الماضي، حيث حررت أسرة الشاب مينا أمير فهيم، 19 سنة، طالب ويعمل سائق توك توك، باختفاء نجلهم عقب خروجه للعمل بالتوك توم خاصته ولم يعد، وبعد أيام قليلة أبلغ عدد من أهالى ديرب نجم لمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بالعثور على جثمان يطفو على مياه الترعة وبانتشاله تبين أنه جثمان المبلغ باختفائه الشاب مينا أمير ولم يتم العثور على متعلقاته ولا التوك توك.

وبعد القبض علي المتهمين قرر المستشار محمد المهدى المحامي العام بجنوب الزقازيق الكلية في القضية رقم 17667 لسنة 2022 والمقيدة برقم 2322 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق بإحالة كل من «السيد.أ. أ»- محبوس، و«إسلام. أ. أ»- محبوس، «حامد. ب. ح»- محبوس، «علي. ر.ع. محمد»محبوس، «مسعد. و. م»- محبوس، «عبدالفتاح. س. ع»- محبوس لمحكمة جنايات الزقازيق لأنهم في يوم 28 / 6/ 2022 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، قام المتهمان الأول والثانى بقتل المجني عليه، مينا أمير فهيم إبراهيم، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النيه على قتله واعدا لذلك الغرض مادة مخدرة (كلوزابين) بأن استدراجاه إلى مكان الواقعة وما أن ظفرا به حتى قام بدس المادة المخدرة أنفه البيان له بشراب احتساه سالبين بذلك إرادته مفقدينه لوعيه وقاما بإلقائه بمجرى مائى قاصدين من ذلك إزهاق روحه فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.