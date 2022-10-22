اليوم.. الحكم على مندوب مبيعات بتهمة ضرب حارس عقار بالدقي

تصدر اليوم محكمة جنح الدقي، الحكم على مندوب إحدى شركات الشحن، وآخرين لاتهامه بمحاولة التعدي على سيدة لرفضها تسلم أوردر طلبته من الشركة، وضرب حارس عقار بالدقي.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من سيدة تدعى نانيس، يفيد بتعرضها لواقعة تعدٍّ من شاب يعمل مندوب شحن بإحدى الشركات المعروفة، حيث تعدى عليها وعلى حارس العقار المقيمة به في حي الدقي بـ محافظة الجيزة، لرفضها تسلم أوردر طلبته من الشركة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها وسماع أقوال شهود العيان، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته، ومعرفة مكان اختبائه بواسطة التقنيات الحديثة.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.