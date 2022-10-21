الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 8 إثر تصادم 4 سيارات بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

حادث مروري
حادث مروري
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لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 5 آخرون، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين 4 سيارات، أعلى الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية نجوع مازن، دائرة مركز دار السلام، جنوب شرقى محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام بناحية نجوع مازن، ووقوع مصادمة بين 4 سيارات مختلفة، ووجود متوفين ومصابين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية وقوع مصادمة بين 4 سيارات، من بينها 2 ميكروباص وسيارة تمناية وسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية نجوع مازن، ونتج عن الحادث مبدئيا إصابة 5 ووفاة 3، وجارٍ الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث والدفع بقوات المرور والحماية المدنية لرفع الآثار وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، برئاسة محمد السيد عوض رئيس المدينة، من أجل الانتقال والمتابعة والدفع بالمعدات اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

إصابة 8 أشخاص الطريق الزراعى الشرقى الطريق الزراعي الحماية المدنية الوحدة المحلية لمركز ومدينة صباح اليوم الجمعة غرفة عمليات النجدة لقي 3 اشخاص مصرعهم مركز دار السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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