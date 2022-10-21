مصرع وإصابة 8 إثر تصادم 4 سيارات بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 5 آخرون، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين 4 سيارات، أعلى الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية نجوع مازن، دائرة مركز دار السلام، جنوب شرقى محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام بناحية نجوع مازن، ووقوع مصادمة بين 4 سيارات مختلفة، ووجود متوفين ومصابين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية وقوع مصادمة بين 4 سيارات، من بينها 2 ميكروباص وسيارة تمناية وسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية نجوع مازن، ونتج عن الحادث مبدئيا إصابة 5 ووفاة 3، وجارٍ الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث والدفع بقوات المرور والحماية المدنية لرفع الآثار وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، برئاسة محمد السيد عوض رئيس المدينة، من أجل الانتقال والمتابعة والدفع بالمعدات اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.