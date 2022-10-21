مصر تفوز بإقامة مكتب إقليمى للمنظمة البحرية الدولية على أراضيها

نجحت جمهورية مصر في الحصول على موافقة المنظمة البحرية الدولية لإقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية.

وتمت الموافقة في لجنة التعاون التقنى رقم 72 بالمنظمة البحرية الدولية، بما يتواكب مع دور مصر الريادي وتاريخها المؤثر في كل المجالات، ومنها المجال البحري، بالإضافة إلى أن مصر لديها أعرق الجامعات في مجال التعليم والتدريب البحري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الدور المصري لقطاع النقل البحري على المستوى الدولي، وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

كما يأتي ذلك في إطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية «IMO» بمصر، وجهود قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على مدار عامين.

ويعد هذا الفوز تتويجا لجهود كافة الجهات المعنية بالدولة، مثل وزارة النقل المصرية ووزارة الخارجية، لتوضيح مدى أهمية الاستفادة من هذا المكتب للدول العربية، ومن ضمنها مصر، حيث إنه لا يوجد مكتب تمثيل إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ليكون مركزًا مشعًا لتدريب كوادر بحرية معتمدة وقوية تدفع بالمنطقة بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة، نحو مستقبل أفضل لهذه الكوادر.

ويقدم هذا المكتب لـ مصر والدول العربية برامج التعاون التقنى التى تصدر من المنظمة البحرية الدولية لتخدم مصر والمنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الأخرى.

ويمكن أن يستفاد من وجود هذا المكتب في مصر في عمل ورش ومجموعات عمل لتساعد على توحيد الفكر العربي وزيادة الصناعات البحرية طبقاً للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية، مع تدريب العناصر البحرية على أعمال مكافحة التلوث البحرى والحفاظ على البيئة البحرية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقديم الدعم والمساعدة في اجتياز المراجعات الإلزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول فى المنطقة العربية لتحسين أداء تلك الدول ومواكبتها للدول العالمية والأوروبية.

ومن المقرر أن يتم اعتماد هذا القرار نهائيا خلال انعقاد المجلس التقنى للمنظمة البحرية العالمية «IMO» خلال شهر ديسمبر 2022.