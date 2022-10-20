رابطة الأندية تعلن رجل مباراة الداخلية وطلائع الجيش فى الدورى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، فوز كريستوفر جون لاعب فريق الداخلية بجائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السويس الجديد في ختام الجولة الأولى من بطولة الدوري هذا الموسم.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة التي جمعتهما اليوم وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بهذه النتيجة تحققت نتيجة التعادل السلبي لأول مرة في الدورى هذا الموسم، ليحصد الداخلية نقطة وحيدة والطلائع نقطة أيضا وينضمان لـ6 فرق أخرى لديها نقطة بعد انتهاء الجولة الأولى.

المباراة جاءت متوسطة المستوى وشهدت بعض الهجمات المتبادلة على مرمى كل فريق.

وشهدت الدقيقة 26 سمير فكري سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتدت من جسد أحد المدافعين.

أحمد سمير أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

في الدقيقة 43 كريستوفر جون سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

إريك سيرجي سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 87 أشرف مجدي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها رضا السيد بشكل رائع ثم شتتها الدفاع.