الخميس 20 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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هانى عبدالكريم: تكريمى فى مهرجان الموسيقى العربية شرف كبير

جريدة الدستور
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عبر الشاعر هاني عبدالكريم، أحد المكرمين في مهرجان الموسيقى العربية، عن سعادته بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن هذا التكريم شرف كبير له، ويعتبره بداية لنجاح أكبر.

وأضاف، خلال لقائه على قناة "الحياة"، أنه لم يحسب عدد الأغاني التي كتبها خلال مسيرته، لافتًا إلى أن كل أغنية كتبها تنادي صاحبها، وتقول أنا لهذا الفنان.

وأكد هاني عبدالكريم، أن هناك أغاني كتبها وهو في حالة نفسية معينة، ومن هذه الأغاني "آه يا ليل"، للفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب.

وتابع: "عملت شغل لكل المطربين اللى بيغنوا بجد، زي وردة الجزائرية وصابر الرباعي وفضل شاكر ووائل جسار وأصالة وشيرين عبدالوهاب وغيرهم".

هاني عبد الكريم الحياة مهرجان الموسيقى العربية شيرين عبد الوهاب

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