جمال فرويز: مستخدمو لعبة «كتم الأنفاس» مُضطربين نفسيًا

أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن لعبة “كتم الأنفاس” التي انتشرتمؤخرًا في المدارس، وتم تداول مقاطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خطر داهم يُهدد حياة الطلاب، مُحذرًا من تأثيرها السلبي على المخ وأعضاء الجسد.

وطالب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، على قناة "الحدث اليوم"، أولياء الأمور بضرورة مراقبة هواتف أولادهم، والتطبيقات الموجودة عليه، منوها أن تنزيل هذه التطبيقات الخطيرة تؤكد أن هؤلاء الأشخاص مختلين نفسيًا.

وأردف: "الطفل في مرحلة المراهقة دايما بيقلد بهدف لفت الانتباه والإثارة"، مضيفا: "من يستدعي هذه الألعاب مضطرب نفسيا، ومن قام بتنزل لعبة الحوت الأزرق مضطرب عقليا، نتيجة الفتور في علاقة هؤلاء الأبناء بآبائهم.. هذه الألعاب تدمر المجتمع ويجب أن يكون هناك عقاب رادع وقوي".