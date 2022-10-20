الخميس 20 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جمال فرويز: مستخدمو لعبة «كتم الأنفاس» مُضطربين نفسيًا

جريدة الدستور
ads

أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن لعبة “كتم الأنفاس” التي انتشرتمؤخرًا في المدارس، وتم تداول مقاطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خطر داهم يُهدد حياة الطلاب، مُحذرًا من تأثيرها السلبي على المخ وأعضاء الجسد.

وطالب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، على قناة "الحدث اليوم"، أولياء الأمور بضرورة مراقبة هواتف أولادهم، والتطبيقات الموجودة عليه، منوها أن تنزيل هذه التطبيقات الخطيرة تؤكد أن هؤلاء الأشخاص مختلين نفسيًا.

وأردف: "الطفل في مرحلة المراهقة دايما بيقلد بهدف لفت الانتباه والإثارة"، مضيفا: "من يستدعي هذه الألعاب مضطرب نفسيا، ومن قام بتنزل لعبة الحوت الأزرق مضطرب عقليا، نتيجة الفتور في علاقة هؤلاء الأبناء بآبائهم.. هذه الألعاب تدمر المجتمع ويجب أن يكون هناك عقاب رادع وقوي". 

لعبة كتم النفس جمال فرويز استشاري الطب النفسي السوشيال ميديا كتم الانفاس

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

برلمانيون وسياسيون يشيدون بالإفراجات المتتالية: تطبيق عملى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تسجيل صوتي يوثق لحظة مقتل خلود فتاة بورسعيد

خبير اقتصادي: مبادرة «ابدأ» ستعمل على تنشيط قطاع التصنيع المحلي

رائد المناخ للرئاسة المصرية: نماذج المحاكاة تعزز الوعي المناخي

المتهم بقتل «فتاة بورسعيد»: كنت بغير عليها فسابتنى

المنظمة العربية للسياحة تمنح السفير حسام زكى وسامًا من الدرجة الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

شكرًا دكتور شاكر

محمد المعتصم

هنا القاهرة

فهمي عبدالسلام

لويس عوض يحكى اللحظات الفاصلة فى حياة طه حسين

د. محمد عفيفي

الاستعمار والحداثة «2-2»

لواء.حمدى البطران

«الحرب فى الشرق» تروى مأساة هزيمة ٦٧ وفرحة نصر ١٩٧٣

ماجد حبته

رسائل المنتدى العربى للبيئة

أحمد الصغير

أسئلة المصريين الدينية.. والأقفاص العقلية!

أحمد عاطف

«القاهرة الإخبارية» وسؤال حائر لمحاضر إنجليزى!

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى عدة مناطق بالضفة الغربية

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا