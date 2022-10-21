الجمعة 21 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة فى مصر 21-10-2022

الدواجن
الدواجن
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استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم عند نفس الأسعار التي سجلتها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استقر سعر الدواجن البيضاء عند التجار عند 35 جنيه للكيلو، ويتزايد عدة جنيهات حتى وصولها للمستهلك كما يختلف سعرها من محافظة لأخرى.

 

وواجهت صناعة الدواجن أزمة منذ شهور مضت بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي تستوردها مصر من الخارج ومع حجز الكثير من شحنات الأعلاف في الجمارك ارتفعت أسعار الدواجن وسعر البيض ارتفاعات قياسية إلا أن مصلحة الجمارك بدأت في الافراج عن شحنات الأعلاف، مما يبشر باحتمالية تراجع أسعار الدواجن.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن والكتاكيت وسعر كرتونة البيض لدى التجار خلال تعاملات اليوم.

 

أسعار الفراخ اليوم في مصر 

 

واستقر سعر الدواجن البيضاء بين 34.00 جنيه و 35.00 جنيه للكيلو، و الدواجن الساسو بين  46.00 جنيه و 47.00 جنيه للكيلو، و الدواجن  البلدي بين  52.00 جنيه و 53.00 جنيه ، والدواجن  أمهات أبيض بين 22.00 جنيه 23.00 جنيه

شعبة الدواجن: السوق لم يشهد تراجعا ملموسا في الأسعار حتى الآن

 

أسعار الكتاكيت في مصر 

يبلغ سعر كتكوت أبيض  من 03.75 جنيه الى  04.00 جنيه، و كتكوت ساسو من 03.00 جنيه الى  03.25 جنيه،  وكتكوت بلدي من  04.00 جنيه الى  04.50 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة.. اليوم

أسعار الأعلاف.. انخفاض سعر طن العلف اليوم الخميس في الأسواق

وسعر كتكوت بط فرنساوي من 06.50 جنيه الى  07.50 جنيه، و كتكوت بط مسكوفي من 14.00 جنيه الى 15.00 جنيه، و كتكوت بط مولارد من 15.00 جنيه الى  15.50 جنيه، وبط فرنساوي من 24.00 جنيه الى  24.50 جنيه، وبط مسكوفي من 47.00 جنيه الى 47.25 جنيه، وبط مولارد من 31.00 جنيه الى  32.50 جنيه.

 

 وسعر كتكوت رومي أسمرمن 16.50 جنيه الى  17.00 جنيه، و كتكوت رومي بوم من 16.00 جنيه الى  16.50 جنيه، و كتكوت رومي برونزي من 16.50 جنيه الى  17.00 جنيه، و كتكوت رومي برونزي 500 جرام من 44.00 جنيه الى  44.50 جنيه 

وسعر كتكوت سمان أسمر بري من  02.25 جنيه الى  02.50 جنيه، وكتكوت سمان أبيض هجين من  02.75 جنيه الى  03.00 جنيه، و كتكوت سمان هجين بياض من  05.50 جنيه الى  06.00 جنيه.

 

 

سعر كرتونة البيض 

واستقر سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم عند نفس أسعار أمس عند التجار ويختلف سعر وصولها للمستهلك من منطقة لأخرى.

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سعر قنطار القطن اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر 
 سعر البيض أحمركرتونه74.00 جنيه75.00 جنيه
 سعر البيض الأبيضكرتونه71.00  جنيه72.00 جنيه 
سعر البيض البلديكرتونه67.00 جنيه68.00 جنيه

 

 

الدواجن الفراخ الدواجن البيضاء الأعلاف البيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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