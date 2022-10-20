الخميس 20 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل نظر طعن شقيق بطرس غالي في «تهريب الآثار» لـ 1ديسمبر

محكمة
محكمة
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قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المقدم من رؤف غالى، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، على الحكم الصادر في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه مع آخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا لجلسة الأول من ديسمبر المقبل لندب محامي للمتهم الثاني.

وقضت محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية، لمدحت ميشيل جرجس صليب لوفاته، وقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليها أحمد حسين نجدي محمد وبطرس رؤوف بطرس غالي شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى وصدور القرار المتقدم.

وفصلت محكمة النقض في 14 يناير 2021، بالطعن الأول لشقيق يوسف بطرس غالى عندما قضت بقبول الطعن المقدم من رءوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إخفاء الآثار داخل منزله"، شكلا وفي الموضوع بتصحيح العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه ورد الآثار المضبوطة إلى المجلس الأعلى للآثار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

محكمة النقض تأجيل الطعن شقيق وزير المالية بطرس غالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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