الجيزة: خدمات مرورية لمواجهة الكثافات عقب غلق شارع الهرم

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطة مترو أنفاق العريش بشارع الهرم "المرحلة الثانية" ضمن مشروع محطات مترو الأنفاق الخط الرابع، الأمر الذي يستلزم غلقًا كليًا لشارع الهرم بدايةً من شارع أحمد عبدالمحسن، وتقاطعه مع شارع الهرم، وحتى ما قبل تقاطع شارع سهل حمزة بمسافة ما يقرب من 70 مترًا في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة تجاه المنطقة الأثرية، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباح غد الجمعة، وحتى انتهاء فترة الأعمال.

وتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- حركة المركبات القادمة من شارع الهرم وترغب باستكمال السير بشارع الهرم تجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية، يتم الدخول يمينًا لشارع الشربيني "المطبعة" حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين، ثم الدخول يسارًا من شارع خالد أمين، واستكمال السير وصولًا إلى تقاطعه مع شارع سهل حمزة، ثم الدخول يسارًا بشارع حمزة، وصولاً إلى شارع الهرم عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

وتعين الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.