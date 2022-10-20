الخميس 20 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجيزة: خدمات مرورية لمواجهة الكثافات عقب غلق شارع الهرم

غلق شارع الهرم
غلق شارع الهرم
ads

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطة مترو أنفاق العريش بشارع الهرم "المرحلة الثانية" ضمن مشروع محطات مترو الأنفاق الخط الرابع، الأمر الذي يستلزم غلقًا كليًا لشارع الهرم بدايةً من شارع أحمد عبدالمحسن، وتقاطعه مع شارع الهرم، وحتى ما قبل تقاطع شارع سهل حمزة بمسافة ما يقرب من 70 مترًا في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة تجاه المنطقة الأثرية، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباح غد الجمعة، وحتى انتهاء فترة الأعمال.

وتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي: 

- حركة المركبات القادمة من شارع الهرم وترغب باستكمال السير بشارع الهرم تجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية، يتم الدخول يمينًا لشارع الشربيني "المطبعة" حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين، ثم الدخول يسارًا من شارع خالد أمين، واستكمال السير وصولًا إلى تقاطعه مع شارع سهل حمزة، ثم الدخول يسارًا بشارع حمزة، وصولاً إلى شارع الهرم عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

وتعين الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

خلال ساعات.. التحقيق مع هناء حمزة أمام «تأديبية الأوليمبية»

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من العودة للدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز

مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء فى الشرقية

رمضان 2023.. إيمى طلعت زكريا تنضم لفريق عمل مسلسل «عودة البارون»

فى 7 نقاط.. أبرز أهداف مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية

القبض على شاب عاريًا أمام إحدى المدارس بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أسئلة المصريين الدينية.. والأقفاص العقلية!

أحمد عاطف

«القاهرة الإخبارية» وسؤال حائر لمحاضر إنجليزى!

د هند جاد

40 فكرة فى مقال

عبدالله شريف

القاهرة الإخبارية.. لا بديل عن النجاح

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

عبد الرحيم طايع

الموت في المدارس!

ماجد حبته

رمالنا السوداء

محمد العسيري

عندما تضحك الرمال

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى عدة مناطق بالضفة الغربية

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا