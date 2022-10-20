الخميس 20 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد القمة.. جدول أعمال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ cop 27

COP 27
COP 27
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يحظى مؤتمر المناخ "cop 27" باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 100 رئيس دولة من كل أنحاء العالم، ومؤتمر المناخ هذا العام ينظم  في شرم الشيخ، ومن هنا يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بأكملها، لاعتباره أكبر تجمع دولي، ينعقد في نوفمبر القادم، لإتاحة الفرصة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا.

موعد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ cop 27

وفي السطور التالية ترصد "الدستور" كل ما تريد معرفته عن موعد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ورابط التسجيل.

ومن المنتظر أن ينطلق موعد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، خلال الفترة من يوم الاثنين 7 إلى الجمعة 18 نوفمبر القادم، لإتاحة الفرصة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا.

استعدادات مدينة شرم الشيخ  لمؤتمر المناخ cop 27

وتستعد مدينة شرم الشيخ للتحول لمدينة خضراء، وعملية التطوير الشامل التي تتم في المدينة استعدادًا لاستضافة قمة المناخ في شرم الشيخ والتي تُعتبر أكبر تجمع دولي في العالم.

موعد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022 وأبرز أهدافه

موعد مؤتمر المناخ 2022 شرم الشيخ وآخر الاستعدادات لاستضافة COP27

COP 27.. موعد مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022 ورابط التسجيل للحضور

فيما قد حددت رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " "cop27 الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر عددا من فعاليات وجلسات المؤتمر، ووضعت جدولا يتيح مساحة للتفاعل الجاد والمشاركة، تركز على تعزيز التنفيذ ورفع الطموح بشأن عدد من القضايا المتعلقة بتغير المناخ.

رابط التسجيل في مؤتمر المناخ cop 27

وللراغبين في الحضور في مؤتمر المناخ، الذي يشهد حضور 120 رئيس حكومة ودولة، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر القادم بالدخول على الموقع الرسمي للمؤتمر عبر التـــــــــــــــــالي:

جدول أعمال  مؤتمر المناخ في شرم الشيخ cop 27

وخصصت مصر عددا من الأيام للمناقشات خلال الأحداث الجانبية وحلقات النقاش وموائد مستديرة والأحداث رفيعة المستوى، بهدف استكمال عملية المفاوضات الرسمية، من أجل زيادة التفاهم بين أصحاب المصلحة، وتحقيق التنفيذ السريع لاتفاق باريس.

وشملت هذه الأيام عددا من الموضوعات منها: 

1-   يوم التمويل يوافق 9 نوفمبر.

2-    يوم البحث العلمي 10 نوفمبر.

3-   يوم إزالة الكربون 11 نوفمبر.

4-   يوم التكيف مع الزراعة 12 نوفمبر.

5-    يوم المياه 14 نوفمبر.

6-   يوم الطاقة 15 نوفمبر.

7-   يوم التنوع البيولوجي 16 نوفمبر.

8-  يوم الحلول الممكنة 17 نوفمبر.

9-  يوم المجتمع المدني.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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