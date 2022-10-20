الخميس 20 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرض سيدة اتهمت طبيبًا شهيرًا بالاعتداء عليها جنسيًا على الطب الشرعى

الطب الشرعي
الطب الشرعي
ads

أمرت نيابة مدينة نصر بعرض سيدة اتهمت طبيبَ نساء وتوليد شهيرًا بالاعتداء عليها جنسيًا تحت تأثير مخدر داخل عيادته على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، لبيان هل تعرضت لاعتداء من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من سيدة تدعى "آية. ذ"، تفيد أنها أثناء وجودها داخل عيادة طبيب نساء وتوليد شهير، لتوقيع الكشف عليها قام بتخديرها وتجريدها من ملابسها وأقام معها علاقة جنسية بغير رضاها.

وأضافت في بلاغها أنها عندما استعادت وعيها اكتشفت بقعًا غريبة على ملابسها فتأكدت أن الطبيب اعتدى عليها جنسيًا عقب تخديرها، وعندما واجهته نشبت بينهما مشادة كلامية فتوجهت إلى القسم.

ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة للتأكد من صحة البلاغ، وحرروا محضرًا رقم 9381 لسنة 2022 بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مدينة نصر عرض سيدة اتهمت طبيب نساء الاعتداء عليها جنسيا الطب الشرعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من العودة للدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز

القبض على المتهمة بقتل شخص ابتزها بصور مخلة في القاهرة

تعديلات بمنهج الرياضيات للصف الخامس الابتدائي (مستند)

القومى للتخطيط: 2.4 مليار دولار إمكانية تصدير غير مستغلة للحاصلات الزراعية

الزراعة تنظم تدريبا بمجال صناعة الأغنام والماعز

15 ألف مخالفة لتجاوز السرعة وإزالة 21 موقفًا عشوائيًا خلال حملات مرورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

"القاهرة الإخبارية" وسؤال حائر لمحاضر إنجليزي!

د هند جاد

40 فكرة فى مقال

عبدالله شريف

القاهرة الإخبارية.. لا بديل عن النجاح

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

عبد الرحيم طايع

الموت في المدارس!

ماجد حبته

رمالنا السوداء

محمد العسيري

عندما تضحك الرمال

خالد عكاشة

المسيرات الإيرانية.. والجرم المشهود

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى عدة مناطق بالضفة الغربية

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا