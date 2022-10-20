عرض سيدة اتهمت طبيبًا شهيرًا بالاعتداء عليها جنسيًا على الطب الشرعى

أمرت نيابة مدينة نصر بعرض سيدة اتهمت طبيبَ نساء وتوليد شهيرًا بالاعتداء عليها جنسيًا تحت تأثير مخدر داخل عيادته على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، لبيان هل تعرضت لاعتداء من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من سيدة تدعى "آية. ذ"، تفيد أنها أثناء وجودها داخل عيادة طبيب نساء وتوليد شهير، لتوقيع الكشف عليها قام بتخديرها وتجريدها من ملابسها وأقام معها علاقة جنسية بغير رضاها.

وأضافت في بلاغها أنها عندما استعادت وعيها اكتشفت بقعًا غريبة على ملابسها فتأكدت أن الطبيب اعتدى عليها جنسيًا عقب تخديرها، وعندما واجهته نشبت بينهما مشادة كلامية فتوجهت إلى القسم.

ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة للتأكد من صحة البلاغ، وحرروا محضرًا رقم 9381 لسنة 2022 بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.