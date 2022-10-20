إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 1938 لسنة 2022 بإبعاد فيصل هلال محمد - سوري الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته، وأيضًا على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 25 سبتمبر 2022 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن قرار وزير الداخلية، "يبعد خارج البلاد لأسباب متعلقة بالصالح العام المدعو فيصل هلال محمد - سوري الجنسية من مواليد 13 يونيو 1996".

كما تضمن قرار وزير الداخلية أنه يتوجب على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.