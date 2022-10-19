الخميس 20 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق مخزن ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل مخزن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن في بولاق الدكرور، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل داخل مخزن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء.

انتداب المعمل الجنائي حريق مخزن بولاق الدكرور تحريات المباحث

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وائل لطفي

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