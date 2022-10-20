أدعية الفجر اليوم الخميس 20-10-2022

يهتم المسلمون بترديد دعاء الصباح وأدعية الفجر يوميًا؛ لأنها من أكثر الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، وخاصة في الثلث الأخير من الليل ووقت آذان الفجر، وتقدم «الدستور» لقرائها دعاء الصباح وأدعية الفجر مكتوب.

دعاء الصباح

«اللّهمّ ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشّكر، حسبي اللّه لا إله إلاّ هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم، اللّهمّ بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النّشور، أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبيّنا محمّد -صلى الله عليه وسلّم- وعلى ملّة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته».

«ومن دعاء الصباح اللّهمّ عافني في بدني، اللّهمّ عافني في سمعي، اللّهمّ عافني في بصري، لا إله إلاّ أنت، اللّهمّ إنّي أعوذبك من الكفر والفقر، وأعوذبك من عذاب القبر، لا إله إلاّ أنت، أعوذ بكلمات اللّه التّامّات من شرّ ما خلق».

أدعية الفجر

«اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد، اللّهمّ إنّا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين، وقهر الرّجال».

«استغفر الله العظيم الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم، وأتوب إليه، يا ربّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ولعظيم سلطانك، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، ربّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرّ ما في هذا اليوم وشرّ ما بعده، ربّ أعوذبك من الكسل وسوء الكبر، ربّ أعوذبك من عذاب في النّار وعذاب في القبر».

«اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلاّ أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذبك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت».