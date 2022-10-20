أخبار حالة الطقس اليوم 20-10-2022 ودرجات الحرارة فى مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يسود الطقس المائل للحرارة على القاهرة والدلتا ، حار على جنوب مصر، مع استمرار الرطوبة كما هي، و نشاط للرياح، مع تواجد فرص سقوط أمطار على بعض أنحاء الجمهورية .

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المعتدل على السواحل الشمالية، و يكون لطيف على سانت كاترين ومحافظة مطروح، بينما يميل الطقس نحو الدفء نسبياً على شمال البلاد حتى أسيوط ، و يكون حار على باقي الانحاء نهاراً، مائل للبرودة لبارد نسبياً شمالا ومائل للبرودة للطيف جنوباً ليلاً على كافة الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى الفيوم تكون متكاثرة، كما تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة والمنخفضة على جنوب ووسط الصعيد والبحر الأحمر وسيناء.

وتوقعت الأرصاد الجوية حول الطقس اليوم أن تتكون فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا قد تمتد خفيفة متفرقة لوسط وجنوب الدلتا، فرص أمطار خفيفة قد تتوسط رعدية متفرقة على مناطق متفرقة من وسط وجنوب الصعيد حتى جنوب المنيا وخليج السويس وسيناء قد تمتد لمناطق أخرى متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.

الرطوبة في السواحل الشمالية 76% ، وبلغت في الدلتا والقاهرة 70% ، وفي شمال ووسط الصعيد والبحر الاحمر 50 % ، أما في جنوب الصعيد 15 %.

توقعات درجة الحرارة

الصغري | العظمي

القاهرة 17° 28°

القليوبية 16° 28°

الجيزة 17° 28°

السلوم 19° 22°

مطروح 18° 23°

العلمين 19°. 23°

واحة سيوة. 19° 24°

الإسكندرية 20° 24°

البحيرة 18° 26°

كفرالشيخ 19° 27°

دمياط 20° 24°

بورسعيد 18° 24°

العريش 20° 24°

رفح 19° 25°

الدقهلية 18° 28°

الغربية 19° 27°

الشرقية 17° 29°

المنوفية 16° 29°

الإسماعيلية. 19° 28°

القنطرة غرب. 18°. 29°

السويس. 17° 28°

فايد. 18°. 28°

نخل 17° 26°

سانت كاترين. 10 ° 24°

شرم الشيخ. 22° 32°

الطور. 20° 33°

رأس سدر 22°. 34°

إبو زنيمة. 21°. 31°

أبو رديس. 20°. 31°

دهب. 21°. 35°

نويبع. 22°. 34°

زعفرانة. 20°. 26°

رأس غارب. 20°. 28°

الغردقة. 21° 28°

سفاجا. 20°. 29°

مرسى علم 23° 29°

بورغالب. 22°. 29°

القصير. 23°. 29°

رأس بناس. 23°. 31°

شلاتين. 20° 32°

أبورماد. 24°. 32°

حلايب. 23° 33°

رأس حدربة. 23°. 33°

الواحات البحرية. 18°. 25°

الفرافرة. 19°. 27°

الدخلة. 20°. 28°

الخارجة. 20°. 29°

الفيوم. 18° 28°

بنى سويف 19° 28°

المنيا. 19° 29°

أسيوط. 20° 29°

سوهاج. 20° 32°

قنا. 21° 34°

الأقصر. 20° 35°

إدفو. 21°. 35°

أسوان. 20° 35°

الوادى الجديد. 18° 29°