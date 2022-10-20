أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 20-10-2022 فى البنوك المصرية

استقرت أسعار أغلب العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 20-10-2022، وعلى رأسها سعر الدولار الأمريكي الذي ارتفع خلال التعاملات اليوم، ولكن استقر سعره أمام سعر الدولار اليوم عند نفس المستوى الذي حققه أمس.

واستقرت أغلب أسعار العملات العربية أيضًا أمام الجنيه اليوم، وتعرض «الدستور» التفاصيل الكاملة عن أسعار العملات الأجنبية و العملات العربية خلال تعاملات اليوم .

أسعار العملات الأجنبية

اتجهت أغلب العملات الأجنبية للاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وجاءت أسعارها كالتالي:

استقر سعر الدولار الأمريكي عند 19.6336 جنيه مصري للشراء، 19.7083 جنيه مصري للبيع .

وبلغ سعر اليورو​ 19.1742 جنيه مصري للشراء، 19.2550 جنيه مصري للبيع .

ووصل سعر الجنيه الإسترليني​ إلى 22.0407 جنيه مصري للشراء، و22.1325 جنيه مصري للبيع .

وسجل سعر الفرنك السويسري​ 19.5457 جنيه مصري للشراء، و19.6279 جنيه مصري للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني​13.1101 جنيه مصري للشراء، و 13.1626 جنيه مصري للبيع.

بلغ سعر اليوان الصيني​ 2.7156 جنيه مصري للشراء، و2.7269 جنيه مصري للبيع.

سجل سعر كرون سويدي 1.7519 جنيه مصري للشراء، 1.7791 جنيه مصري للبيع .

بلغ سعر الكرون دنماركي 2.5792 جنيه مصري للشراء، و 2.6129 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات العربية

سجل سعر الريال سعودي​ 5.2224 جنيه مصري للشراء، و5.2451 جنيه مصري للبيع.

بلغ سعر دينار كويتي 63.2424 جنيه مصري للشراء، و 63.5036 جنيه مصري للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.3452 جنيه مصري للشراء، و 5.3659 جنيه مصري للبيع.