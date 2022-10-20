مفاجأة سارة من الرئيس السيسى للمصريين ..بـ194 ألف جنيه فقط تمتلك شقة

في مفاجأة سارة للمواطنين المصريين من محدودى ومتوسطي الدخل، وبناء على تعليمات الرئيس السيسي، بأن لا يصبح مشروع الإسكان الاجتماعي قاصرًا على تنفيذ مليون وحدة فقط، بل تنفيذ نحو 3 ملايين وحدة، من أجل توفير وحدات لكافة المواطنين، حسب تصريحات مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وقد وصل إجمالى الدعم النقدى الموجه للوحدات التى تم تخصيصها حتى الآن إلى ما يزيد عن الـ7.5 مليار جنيه.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس السيسي، "سكن لكل المصريين 3" لمحدودى ومتوسطي الدخل، والتي بلغ عدد المسجلين فيها ودفعوا مستنداتهم إلكترونيًا حتى كتابة هذه السطور 44 ألف مواطن، كما تم سحب 207 ألف كراسة شروط طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أما الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على وحدة، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 وقت تاريخ نهاية الإعلان.

كذلك أن يكون الحد الأقصى لفئة محدودى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، 8000 جنيه شهرياً للأسرة، أما الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للأعزب، 18000 جنيه شهرياً للأسرة.

أيضًا لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

كما يجب ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ويشترط كذلك أن لا يكون المتقدم استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

كما يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

وتأتي أسعار الشقق 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء، و194 ألف جنيه للوحدات بالوجه القبلي (الصعيد)، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد، كما يصل الحد الأقصى لسعر الشقق 310 ألف جنيه.

كيفية السداد:

يتم سداد 15 ألف مقدم جدية الحجز، فإذا كانت الوحدة بـ194 ألف سيتبقى 179 ألف جنيه، وعند وقت الاستلام سيتم سداد دفعة استلام والتي تقدر بـ30 ألف بشكل متوسط كما يمكن أن تزيد أو تقل وذلك وفقًا لحالة العميل والتي تعتمد على السن والدخل الشهري.

وهوما يعني أبنه سيتبقى من ثمن الشقة 149 ألف جنيه سيتم تقسيطهم على مدة التمويل التي تصل لـ30 سنة بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%.

أما إذا كانت مدة التمويل 30 سنة سيكون القسط 624 جنيها كل شهر، وفيي حال كانت مدة التمويل 20 سنة سيكون القسط 823 كل شهر.

كما يمكن أن يصل القسط إلى 400 جنيه شهريًا في حالة سداد دفعة استلام أكبر وقت التعاقد، فكلما ارتفت دفعة التعاقد قل القسط الشهري.