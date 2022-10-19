الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 و6 سنوات لسائق وزوجته لاتجارهما فى الهيروين بالطالبية

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، سائق نقل بالمشدد ١٠ سنوات، وزوجته بالمشدد ٦ سنوات، وتغريم كل منهما ١٠٠ ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين بالطالبية.

وصدر الحكم برئاسة الدكتور المستشار محمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور أبوسحلي والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي.

وكان المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة أحال كل من وائل.ف.ك.ع، ٤٩ سنة، سائق نقل، وإلهام.ف.ع.س، ربة منزل، ٢٤ سنة، للمحاكمة أمام الجنايات، فى القضية رقم ٥٩٩١ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الطالبية، والمقيدة برقم ٩١٨ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة.

واتهمت النيابة المتهمين لأنهما في ٢٣ مارس ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز المتهم الأول بدون تصريح مسبق من الجهة الإدارية المختصة محدث صوت.

سائق نقل المشدد ١٠ سنوات زوجته الاتجار المواد المخدرة الهيروين محكمة جنايات الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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