تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة في منشأة ناصر لـ18 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة في مصعد بمنشأة ناصر إلى جلسة 18 ديسمبر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم «محمد. م»، عامل في شركة مقاولات، اعتدى على طفلة استغلت وجودها في مصعد في العقار المجاور لها.

وذكرت والدة المجني عليها في الاعترافات أن ابنتها أخبرتها أنها عندما كانت في مصعد العقار المجاور فوجئت بطلب المتهم منها البقاء في المصعد ، ثم مد يده منها إلى المواطن العفة ممسكًا إياها.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقي بلاغا من أسرة الفتاة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة البلاغ الوارد وضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة.