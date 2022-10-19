قتل شخصًا وأصاب سيدتين.. إحالة عامل للمفتى بقنا

أحالت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا، برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، أوراق عامل إلى المفتي؛ لاتهامه بقتل شخص وأصاب سيدتين، وإحراز سلاح وطلقات نارية.



تعود أحداث القضية إلى 25 فبراير 2013، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم «مبارك.ع»، تهمة قتل على عبد الحميد محمد، والشروع فى قتل نادية أحمد محمد، وسعودة عبد الحميد محمد، بعدما أن أطلق عليهم النيران، بسبب خلافات عائلية.



تمت إحالة القضية التى حملت رقم 3009 لسنة 2013 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 1021 لسنة 2013 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه.