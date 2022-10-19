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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 19-10-2022

الذهب
الذهب
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على عكس المتوقع انخفضت كل أعيرة المعدن الأصفر بشكل متواصل في سوق الصاغة لتتراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-10-2022 في التداولات الأولى من الصباح اليوم على خلفية زيادة المعروض من الذهب محليًّا وهبوط سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، وخسارة الأوقية نحو 5 دولارات بالبورصة.

سعر الذهب في مصر 

وأوضحت غرفة الذهب أنه بلغ إجمالي خسائر سعر الذهب محليًّا حوالى 5 جنيهات، ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وشيوعًا نحو 1108 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1113 جنيهًا، غير شاملة المصنعية.

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وينشر موقع “الدستور”، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-10-2022، والتي جاءت على النحو التالي:

 

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 19-10-2022

وهبط بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الحالي سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، ليسجل 1266 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 19-10-2022

وواصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خسائره في مصر ليفقد الجرام نحو 4 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1108 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 19-10-2022

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرًا، تراجعًا محليًّا ليبلغ 948 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

وفقَد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 40 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 8864 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

 

سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 19-10-2022

وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 39245 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعًا ملحوظًا ليبلغ حوالي 1.266 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

 

وانخفض مجددًا سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1649 دولارًا مساء اليوم بعد تسجيلها نحو 1660 دولارًا صباحًا ليحدث حركة هبوط ملحوظة الآن.

الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 19-10-2022 سعر جرام الذهب عيار 21 عيار

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