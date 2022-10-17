الإثنين 17 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مع تراجع الدولار.. 1% ارتفاع في أسعار الذهب عالميًا

الذهب
الذهب
ads

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الاثنين، بعد الانخفاض الذي شهدته الجلستين السابقتين مع تراجع سعر الدولار وعوائد سندات الخزانة، وذلك على الرغم من استمرار المخاطر من رفع وشيك سيقوم به مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 1661.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1627 بتوقيت جرينتش، ليتجاوز أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين لامسه في الجلسة الأخيرة.
وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1667.60دولار.

وتسبب انخفاض الدولار 1.2 %  وتراجع عوائد سندات الخزانة في جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ويتعرض الذهب لتأثيرات سلبية إذ من المتوقع أن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي في مسار رفع أسعار الفائدة وزيادتها بواقع 75 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المقبل من أجل كبح التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 20 % منذ أن تجاوزت حاجز ألفي دولار للأونصة في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 18.70 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 912.59 دولار كما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 2009.13 دولار.

وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات ضعيفة في بداية التداول بالأسواق الآسيوية، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بقوة مع انتظار المستثمرين بيانات من الصين، لقياس الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.34 دولارا للبرميل، مرتفعا 73 سنتا أو 0.9% بعد انخفاضه 7.6% الأسبوع الماضي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا أو 0.9% إلى 92.48 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:19 بتوقيت غرينتش لتتعافى من هبوط بلغ 6.4% الأسبوع الماضي، وفقا لـ"رويترز".

أسعار الذهب ع سعر الدولار الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الاونصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2022 أبرز المرشحين لجائزة البالون دور

الكل متفائل.. كيف تعزز «القاهرة الإخبارية» وجود مصر الإقليمى والدولى؟

«العالم ينحنى للظاهرة».. كريم بنزيما يتوج بالكرة الذهبية 2022

سمية الخشاب عن أزمة شيرين: «طيبة القلب.. ساعات بتبقى ابتلاء»

بعد تتويج بنزيما.. ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022

بعد رفع النفايات.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منشأة طبية بمرسي مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

«القاهرة الإخبارية».. صوت مصر فى كل مكان

منى رجب

العلاقة بين الرجل والمرأة

محمود خليل

القوى النبيل

ماجد حبته

.. وما زال كورونا يتحوَّر

بسنت حسن

إلامَ ننحاز؟.. وإلى من ننحاز؟

جمال رشدي

فكرة تجذب مليارات الدولارات لمصر

بيريهان الفحام

المصحة ضريبة حب المصالح

أحمد الصغير

هل يقود الحوار الوطنى مصر لعصر الحلول والتشريعات الجريئة؟!

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بصمات حماس .. هل تتورط الحركة فى اضطرابات القدس الشرقية؟

بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟