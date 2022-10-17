مع تراجع الدولار.. 1% ارتفاع في أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الاثنين، بعد الانخفاض الذي شهدته الجلستين السابقتين مع تراجع سعر الدولار وعوائد سندات الخزانة، وذلك على الرغم من استمرار المخاطر من رفع وشيك سيقوم به مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 1661.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1627 بتوقيت جرينتش، ليتجاوز أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين لامسه في الجلسة الأخيرة.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1667.60دولار.

وتسبب انخفاض الدولار 1.2 % وتراجع عوائد سندات الخزانة في جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ويتعرض الذهب لتأثيرات سلبية إذ من المتوقع أن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي في مسار رفع أسعار الفائدة وزيادتها بواقع 75 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المقبل من أجل كبح التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 20 % منذ أن تجاوزت حاجز ألفي دولار للأونصة في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 18.70 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 912.59 دولار كما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 2009.13 دولار.

وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات ضعيفة في بداية التداول بالأسواق الآسيوية، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بقوة مع انتظار المستثمرين بيانات من الصين، لقياس الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.34 دولارا للبرميل، مرتفعا 73 سنتا أو 0.9% بعد انخفاضه 7.6% الأسبوع الماضي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا أو 0.9% إلى 92.48 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:19 بتوقيت غرينتش لتتعافى من هبوط بلغ 6.4% الأسبوع الماضي، وفقا لـ"رويترز".