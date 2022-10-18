الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق سيدة للمفتى قتلت طفلتها فى إحدى قرى الوقف بقنا

محكمة
محكمة
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أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، أوراق ربة منزل إلى المفتي بتهمة قتل طفلتها بمركز الوقف شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 12 فبراير من العام الجاري، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهمة مروة.م.ع، 29 عاما، مقيمة جزيرة الحمودي بمركز الوقف، تهمة قتل ابنتها جود محمد عبدالفضيل، خنقًا.

وكشفت التحريات، عن أن المتهمة تخلصت من طفلتها خنقًا، بعد أن شك الأهالي في شاب يتردد على المنزل، وبعد ضبطه اعترف بأنه تربطه علاقة عاطفية مع والدة الطفلة.

وأوضحت التحريات أن الوالدة عندما رأت الأهالي ضبطوا الشاب، خنقت الطفلة حتى تتهمه بأنه لص حاول التسلل للمنزل وخنق الطفلة حتى لا يكتشف أمره.

تم ضبط المتهمة وأحيلت القضية التي حملت رقم 1535 لسنة 2022 جنايات الوقف، والمقيدة برقم 727 لسنة 2022 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمة بإحالة أوراقها إلى المفتي.

جنايات نجع حمادي مركز الوقف

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وائل لطفي

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