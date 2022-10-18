رابط التسجيل في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2022

يطلق شيخ الأزهر سنويًا مسابقة حفظ القرآن الكريم وفق شروط محددة، ونشر الموقع الرسمي للأزهر الشريف التفاصيل الكاملة عن مسابقة شيخ الأزهر التي يهتم بها الكثير من المواطنين مما جعلها من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتنشر الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة عن مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2022.

رابط مسابقة شيخ الأزهر للقرآن 2022

يستطيع الراغبين في التقديم لـ مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم الدخول عبر الرابط من هنا.

ثم كتابة البيانات التالية وهي اسم الطالب، الرقم لقومي أو رقم جواز السفر لغير المصريين، رقم الموبايل / واتس، النوع ذكرأنثي، المنطقة، الإدارة التعليمية، المرحلة \ مكان التحفيظ ، المستوي، المعهد / اسم محفظ المكتب / اسم الرواق لجنة الترشيح .

شروط مسابقة الأزهر لحفظة القرآن الكريم 2022

حدد الأزهر الشريف شروط مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم ، وهى طلاب المعاهد الأزهرية [ابتدائي – إعدادي – ثانوي]، طلاب المكاتب الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف [شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية]، طلاب الرواق الأزهري [شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية].

ألا تزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة عن 18 عامًا في الأول من أكتوبر من كل عام.

ويحق لطلاب: (مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط) الاشتراك في المستويات الأربعة، أما طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية فيحق لهم الاشتراك في المستويات (الأول والثاني والثالث فقط)، ويحق لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية الاشتراك في المستويين (الأول والثاني فقط)، ولا يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد، ويحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام اللاحقة.

ولا يسمح للطالب بالتقدم من جهتين مختلفتين في وقت واحد، و يتم تسليم المرفقات التالية إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة التابع لها المتسابق حتى تتم مراجعتها في اليوم التالي لانتهاء التسجيل.

وعن طلاب الرواق، يقوم محفظ الرواق بالتنسيق مع منسق الرواق لترشيح طلاب الرواق المؤهلين لكل مستوى، والتأكد من أنهم ليسوا من طلاب المعاهد الأزهرية، ولا من طلاب مكاتب التحفيظ.

2- يقوم الطالب المرشح بالتقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية

3- يقوم الطالب بطباعة استمارة التقديم واستمارة الامتحان، وإحضار المرفقات التالية (أصل شهادة ميلاد الطالب + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم + خطاب ترشيح المكتب)، وتسليمها لمنسق الرواق لاعتمادها والتوقيع عليها.

4- يقوم منسق الرواق بجمع استمارت طلابه مع مرفقاتها، ويسلمها لمدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة.