الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

وزير خارجية أوكرانيا
وزير خارجية أوكرانيا
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اقترح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، على الرئيس فولوديمير زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران المتهمة بتوفير طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في شن ضربات.

وقال "كوليبا" في فيديو نشر على  موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "في ضوء الدمار الهائل الذي سببته المُسيَّرات الإيرانية للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا والوفيات والإصابات التي لحقت بشعبنا.. أقدم للرئيس اقتراحا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران".

- وزير الخارجية الأوكراني: طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة

قال الوزير الأوكراني إن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة بينما تخبرنا أنها ضد الحرب ولا تدعم أي طرف".
ولتبرير اقتراحه، شدد كوليبا على "نشر تقارير عن احتمال استمرار إمدادات الأسلحة من إيران إلى روسيا"، بعد مقالات صحفية أشارت إلى قرب تسليم صواريخ أرض-أرض إيرانية إلى موسكو.
وقال في الفيديو إن "تصرفات إيران تنم عن الشر وهي أكاذيب لن نتساهل معها ... طهران تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدمير العلاقات مع أوكرانيا"، لكنه وعد بإعادة النظر في هذا الاقتراح "إذا توقفت إيران عن إمداد روسيا بالأسلحة".

و في الأيام الأخيرة، قالت كييف مرارًا إن روسيا تستخدم طائرات بدون طيار إيرانية الصنع - بما في ذلك طائرة شاهد 136 - لضرب البنية التحتية المدنية للطاقة في أوكرانيا.

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا فولوديمير زيلينسكي إيران روسيا طائرات مسيرة

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