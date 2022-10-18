يوسف أوباما يوافق على شروط الزمالك لتمديد عقده

رحب يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتعديل قيمة عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من أوباما أن اللاعب رحب بتمديد عقده مع تعديل بعض البنود وعلى رأسها إلغاء الشرط الجزائي وبند حصوله على الأعلى أجرًا.

ورحب اللاعب بتمديد عقده مع الزمالك في الفترة المقبلة وسط رغبته في البقاء وعدم الرحيل بعدما كان قاب قاب قوسين أو أدنى من الرحيل في وقت سابق.

وكان أوباما قريبًا من الرحيل عن الزمالك في ميركاتو الصيف الأخير لكن في النهاية جاء القرار باستمراره بعدما فشلت عملية تسويقه، إلى جانب رغبة أوباما نفسه في البقاء مع الزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق سموحة، غدا الأربعاء، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد تجاوز عقبة فريق فلامبو البوروندي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بهدف نظيف في لقاء الذهاب والانتصار بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مواجهة الإياب.

وأكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن حسام عبدالمجيد وسيد عبدالله "نيمار" ثنائي الأبيض من اللاعبين المتواجدين بالفريق وقرر تعديل عقودهما بما يتناسب مع القيمة الفنية التي يقدمانها، كما سيتم تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم.

وقال المشرف على الكرة: «لم يتواصل معي أحد بشأن قضية محمود عبدالمنعم كهربا، ولكن المحامين يتواصلون مع بعضهم البعض ورفضنا كل التسويات».

وكان الزمالك تعاقد مع كل من المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي ويوسف حسن وعمرو السيسي ومحمد صبحي.