ضبط 10 منشآت طبية دون ترخيص فى البحيرة

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة البحيرة حملات مكثفة على المنشآت الطبية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر في مديرية الشؤون الصحية في البحيرة، وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بإيتاي البارود.

أسفرت الحملات التي اشتملت على 21 منشأة طبية بين عيادات ومعامل عن ضبط 10 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وتحرير 5 إنذارات مكافحة عدوى.

تم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات في جميع مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تأتي هذه الحملات في إطار الجهود الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.