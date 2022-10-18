الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بابتزاز طليقته بدمياط لـ26 أكتوبر

محاكمة
محاكمة
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أجلت محكمة جنايات دمياط، جلسة محاكمة المتهم بابتزاز طليقته، ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على العودة إليه، لجلسة 26 أكتوبر الجاري.

حملت القضية رقم 64 لسنة 2021 جنايات مركز كفر البطيخ، أن المتهم مخلى سبيله، وتبين أنه في 6 سبتمبر 2021، بدائرة مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، هدد المجني عليها، كتابة عبر وسيط إلكتروني بإفشاء أمور مخدشة للشرف والحياء، وكان ذلك التهدید مصحوبا بطلب الزواج منها بغير رضائها.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر، بأن التقط صورا شخصية لها في مكان خاص بغیر رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجه المتهم للمجني عليها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات سب وقذف تتضمن طعنا في عرضها وخدشا لسمعتها، وإسناد أمور مخلة بالشرف لو صدقت في حقها لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن نشر صورا خاصة بالمجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، واستخدم حسابا إلكترونيا خاصا به على الشبكة المعلوماتية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات المار ذکرها. 

محكمة جنايات دمياط محاكمة المتهم مواقع التواصل الاجتماعي مركز كفر البطيخ أمور مخدشة الزواج

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