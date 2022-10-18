الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

لابيد يستنكر قرار أستراليا بالتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

لابيد
لابيد
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هاجم يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي إعلان أستراليا التراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلا: "تلك الخطوة متسرعة ولا يمكننا إلا أن نأمل أن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية".

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السفير الأسترالي لديها، لتقديم احتجاج رسمي على قرار بلاده،  حسبما أذاع التلفزيون الإسرائيلي.

من جانبها، أكدت الحكومة الاسترالية أن ذلك القرار يمكن أن يدفع لمحادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحةً: "لن ندعم نهجا يقوض حل الدولتين، وسفارة أستراليا كانت دائماً، ولا تزال، في تل أبيب".

في السياق ذاته، أعرب حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، عن ترحيبه بقرار أستراليا، قائلًا : "نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين".

القدس إسرائيل أستراليا الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد حل الدولتين

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