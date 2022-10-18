الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل قتل شابا بسبب خلافات سابقة في بولاق الدكرور

عاطل
عاطل
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور، بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وإجراء التحريات، وتبين أن عاطل أنهى حياة شاب طعنا بسلاح ابيض، بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة قتل شاب خلافات المتهم سلاح أبيض

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