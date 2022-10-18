الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عامل وشقيقه أضرما النيران بشقة مندوب مبيعات بسبب خلافات الجيرة فى الجيزة

المتهمين
المتهمين
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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عامل وشقيقه، أضرما النيران بشقة مندوب مبيعات بسبب خلافات الجيرة، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

 

البداية كانت بتلقي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع ومنع إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "مندوب مبيعات" مالك الشقة، وطرف ثاني "عامل وشقيقه" بسبب خلافات الجيرة.

 

ونتج عن المشاجرة إصابة الثلاثة أشخاص طرفي المشاجرة.. وعلي إثر ذلك قام الشقيقين أفراد الطرف الثاني بإلقاء مادة تساعد علي الاشتعال بنزين داخل شقة جارهما وإضرام النيران بها مما تسبب في اشتعال النيران.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عامل شقيقة أكتوبر مندوب مبيعات خلافات الجيرة عامل وشقيقه

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

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