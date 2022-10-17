انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق بشقة سكنية فى المعصرة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المعصرة، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة نجحوا فى السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنزل سكني بمنطقة المعصرة، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع خسائر بشرية.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن أن ماسا كهربائيا بغرفة النوم السبب في حدوث الحريق، وتلف محتويات الغرفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.