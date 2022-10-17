واشنطن تدين الضربات الروسية الأخيرة ضد أهداف أوكرانية

أدانت الولايات المتحدة الهجمات الروسية الأخيرة على كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، قائلة إنها تظهر مجددًا وحشية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن واشنطن مستمرة في دعم الشعب الأوكراني وضمان امتلاك ما يحتاجون إليه للاستمرار في قتالهم الشجاع.

وجاءت تصريحاتها بعد إعلان الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 725 مليون دولار الجمعة الماضية.

واستخدمت موسكو مسيرات قتالية تقول الولايات المتحدة إن إيران زودتها بها.

وقالت جان بيير إن هناك "دليلا قويا" على أن مسيرات إيرانية الصنع تستخدم ضد أهداف عسكرية ومدنية.

وقالت إنه يبدو أن طائرة مسيرة إيرانية استهدفت أيضا وسط كييف وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سوف تستمر في فرض عقوبات قوية على تجارة السلاح الروسية والإيرانية.

يشار إلى أن إيران نفت مرارا أنها تزود روسيا بمسيرات حربية .

وفي وقت سابق، قال مسؤولون من روسيا وأوكرانيا إن الدولتين نفذتا اليوم الاثنين إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى في الحرب حتى الآن، إذ تبادلتا 218 محتجزا من بينهم 108 سيدات أوكرانيات.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب رئيس أوكرانيا إن من بين السيدات المحررات 12 مدنية.

وكتب على تطبيق تيليجرام "كانت تلك أول عملية تبادل نسائية بالكامل"، مضيفا أن 37 من السيدات تم أسرهن بعد استيلاء القوات الروسية على مصانع أزوفستال الضخمة للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية في مايو.