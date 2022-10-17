ضبط 25 قضية متنوعة بالموانئ خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ بمختلف المحافظات.

وأثمرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 25 قضية متنوعة بالموانئ من بينها تهريب بضائع أجنبية ومواد مخدرة وتزوير مستندات، فضلًا عن تحرير 1706 مخالفات مرورية وتنفيذ 194 حكمًا قضائيًّا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.