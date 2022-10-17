غلق كلى لشارع السودان تجاه فيصل 5 أيام.. وتحويل حركة السيارات

تجرى الإدارة العامة للمرور عملية غلق كلي بشارع السودان بالاتجاه القادم من منطقة كوبري الخشب تجاه شارع فيصل، بدءا من غد الثلاثاء ولمدة 5 أيام لتركيب الكمر الخرساني بمشروع محور الفريق كمال عامر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

يذكر أن تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر أعلى شارع السودان بالاتجاه القادم من منطقة كوبري الخشب تجاه شارع فيصل بالجهة المقابلة لهيئة النظافة والتجميل، موضحا أنه سوف يستلزم إجراء غلق كلى بشارع السودان في الموقع المشار إليه نظراً لوقوف معدة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق) لمدة (5 أيام) ابتداء من صباح يوم الثلاثاء وحتي صباح يوم السبت المقبل، على أن تكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى السـاعة 5 صباحاً فقط .

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لتجهيز التحويلة المرورية الآتية:

- حركة سير المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان (كوبري الخشب) وترغب بالسير تجاه كوبرى الملك فيصل تقوم بالدخول للاتجاه الآخر (القادم من كوبرى الملك فيصل وشارع ثروت) قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى (تتخلل أعمدة كوبرى صفط اللبن) يتم استحداثها بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه إلى اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانية.

ـ استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من (150م) ثم العودة للطريق الأصلي مرة أخرى تجاه كوبرى الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.