إحالة أوراق عامل للمفتي لاشتراكه مع اثنين في قتل آخر بالطالبية

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي بأخذ الرأى الشرعي في إعدامه، فى اتهامه بالاشتراك مع اثنين آخرين في قتل آخر بمنطقة الطالبية، وحددت جلسة ١٢ ديسمبر للنطق بالحكم، فى القضية رقم ٨٠٦٥ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الطالبية، والمقيدة برقم ٢١٧٩ لسنة ۲۰۲۲ کلى جنوب الجيزة.

وكانت النيابة العامة أحالت كل من السعيد.ع.ع.ب، 40 سنة – عامل، محبوس، وهشام.أ.ع.ع، ٢٩ سنة - عامل، محبوس، ومحمد،ن.م.ع، ٢١ سنة – عامل، مخلى سبيله للمحاكمة أمام الجنايات.

واتهمت النيابة المتهمين بأنهم في يوم ٣ مايو ٢٠٢٢، بدائرة قسم شرطة الطالبية، بمحافظة الجيزة، المتهمان الأول و الثاني قتلا المجني عليه "مصطفى م"، عمدا مع سبق الإصرار؛ بأن عقدا العزم و بيتا النية على إزهاق روحه خلافات استعرت بينهما وما أن ظفرا به حتى سدد أولهما طعنة بصدره فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الثالث اشترك بطرق الإتفاق و التحريض مع المتهمين الأول والثاني بارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضهما واتفق معهما على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز كل منهم سلاح أبيض ( سكين ، ساطور ) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.