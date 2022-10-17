الرئيس السيسى يوجه بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية وإطلاق البرامج الترويجية للاستثمار الصناعى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ووجه الرئيس بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول، وتعزيز نشاط المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية.

كما وجه الرئيس بتذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق البرامج الترويجية للاستثمار الصناعى، وحوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لها من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.