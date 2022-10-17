الإثنين 17 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يوجه بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية وإطلاق البرامج الترويجية للاستثمار الصناعى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ads

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ووجه الرئيس بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول، وتعزيز نشاط المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية. 

كما وجه الرئيس بتذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق البرامج الترويجية للاستثمار الصناعى، وحوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لها من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«القاهرة الإخبارية» آخر عنقود منظومة الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو سيدة تعمل بالشرطة وتحرض ضد الداخلية

جيران ضحية خطيبها ببورسعيد: يتيمة الأم والأب وترعى شقيقها الأصغر

وزيرة الهجرة: مستعدون لنقل التجربة المصرية لأشقائنا فى العراق

ضربة موجعة لتجار السموم.. إحباط تهريب 10 أطنان مخدرات بالسويس

«صلاح» رابعًا.. تسريبات تكشف ترتيب الخمسة الأوائل فى سباق الكرة الذهبية

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمواطن بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

إلام ننحاز؟.. وإلى من ننحاز؟

جمال رشدي

فكرة تجذب مليارات الدولارات لمصر

بيريهان الفحام

المصحة ضريبة حب المصالح

أحمد الصغير

هل يقود الحوار الوطنى مصر لعصر الحلول والتشريعات الجريئة؟!

مؤمن المحمدي

الكورة إجوان

محمد العسيري

قناة القاهرة.. الطلّة حلوة

ماجد حبته

الرئيس الصينى يتعهد ويتوعد

لواء. محسن الفحام

اطمئنى يا مصر

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بصمات حماس .. هل تتورط الحركة فى اضطرابات القدس الشرقية؟

بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟