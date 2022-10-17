رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

أطلقت مصر برنامج تكافل وكرامة لحماية الفقراء من برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2015، ويعد برنامج تكافل وكرامة برنامـج تحويلات نقدية مشروطة وأطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطويــر شبكات الأمان الاجتماعي.

الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

وفي منتصف العام الجاري بدأت إجراءات دخول 450 ألف أسرة جديدة ضمن البرنامج اعتبارا من أبريل 2022 الجارى بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية لذا يسعى الكثير من المواطنين البحث عن طرق الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

يستطيع المواطنين الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الدخول عبر الرابط التالي من هنا. ثم ادخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم والمكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك، ثم الضغط على كلمة «استعلام».

شكاوي برنامج تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط للحصول على دعم تكافل وكرامة ومنها أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، وأن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.

وخصصت رابط الكتروني لتقديم شكاوي تكافل وكرامة من هنا، ثم الضغط على «تسجيل شكوى»، والضغط على البيانات المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى، ثم اختيار المحافظة، واختيار الإدارة الاجتماعية وقسم الشرطة التابع له.

ثم تحديد نوع الشكوى، كتابة عنوان الإقامة بشكل تفصيلي، وكتابة رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى، وكتابة رقم الهاتف الأرضي، والضغط على كلمة تقدم شكوى.