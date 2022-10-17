4 مصابين في حادث تصادم بكفر الشيخ

وقع حادث تصادم سيارتين نصف نقل بطريق عزبة الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، أدي الي اصابة 4 مواطنين ،وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بوقوع تصادم سيارتين نصف نقل بطريق عزبة الشيخ التابعة لمركز كفر الشيخ، مما أدى لاصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، بسيارات الإسعاف.

وتبين من التقرير الطبي إصابة "ت. م"، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أ . أ"، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ر . م "، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "م . ع" مصاب بسحجات، رفض النقل بالإسعاف، وجميعهم من الكفر الجديد.