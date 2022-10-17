9 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

وقع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي مع ميكروباص، بالطريق الإقليمي تجاه بلبيس العاشر بمحافظة الشرقية، أدى إلى إصابة 9 مواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

من خلال الفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكى مع ميكروباص، بالطريق الإقليمي اتجاه بلييس- العاشر، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.