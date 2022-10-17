محافظ أسوان يكلف بعقد اجتماع لإنهاء عمليات التشطيب والتسليم بمشروع حي اللوتس

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى إطار متابعته المتواصلة للمشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية بحى اللوتس "الإسكان المميز" ، بقيام الدكتورة غادة أبو زيد نائبته بعقد اجتماع تنسيقى مع مسؤولي الشركات والجهات المختصة للإسراع بمعدلات تسليم شبكات المرافق المتبقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتشغيل والصيانة، مع نهو كافة الملاحظات التي تم رصدها للتسليم النهائي للمشروع في أقرب وقت ممكن، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز، وخاصة أن هذا المشروع السكني الكبير قد شهد النور بعد تعثره لحوالي 14 عاما.

من جانبها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان لتلافى ملاحظات التشطيبات النهائية أو خارج الوحدات السكنية بواسطة الشركات المنفذة فى أسرع وقت، بجانب مراجعة الاستعدادات لطرح المشروعات الأخرى كالمدرسة الأهلية ومحطة الوقود ومبنى المول التجارى لخدمة التجمع السكنى، بالإضافة إلى دفع وتسريع وتيرة العمل، لتنفيذ مكتب بريد ومسجد اللوتس حتى يتوازى مع نهو المشروع كاملاً بنهاية العام الحالى.

وأوضحت أنه تم حتى الآن تسليم نحو 1450 وحدة سكنية سكنية من إجمالى المستهدف بواقع 2400 وحدة سكنية ، فيما تم تسكين 900 وحدة سكنية فعلياً ، وجارى إستكمال الإجراءات اللازمة لتسليم باقى الوحدات تدريجياً، تواكباً مع نهو الأعمال المتبقية سواء فى الإنشاءات أو التشطيبات أو المرافق العامة أو اللاندسكيب أو الحدائق للكومباوند الجديد بالكامل.

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