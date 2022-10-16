تأجيل محاكمة 17 متهمًا بنشر أخبار كاذبة لجلسة 21 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 17 متهمًا، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لجلسة 21 نوفمبر.

جاء في أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولًا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.